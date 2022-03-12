نائب بالاطار يكشف عن عدد المرشحين المطروحين لرئاسة الوزراء

2022/03/12 | 11:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي , السبت , عن عدد المرشحين الذين تم الاتفاق على مناقشتهم بين التيار الصدري والاطار التنسيقي خلال اجتماع قوى الاطار مساء امس الجمعة , مؤكدا ان عدد المرشحين تراوح بين الأربعة الى خمسة شخصيات ابرزهم جعفر الصدر وقاسم الاعرجي.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، […]

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