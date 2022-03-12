الجزء الثالث / العراق تحت سلطة الانتداب البريطاني - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/12 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي لقد كانت ثورة العشرين أهم عامل جعل الامبريالية البريطانية تدرك أن الحكم المباشر على العراق صفقة خاسرة فرضخت على تأسيس الدولة العراقية وتكوين جيشها الوطني وبدأت تحكم البلاد طبقاً لنظام الانتداب باسم عصبة الأمم بعقول بريطانية وأيدي عراقية كما كتبت المس بيل في مذكراتها.



ورضخت الطبقات العراقية المتملكة لهذه المساومة وبايعت الملك فيصل الذي رشحه الانكليز وراحت تقتسم الغنائم (الحكم ونهب أراضي الفلاحي ......





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