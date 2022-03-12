تهويد زاحف في القدس ومحيطها بمزيد من البناء الاستيطاني والطرق الالتفافية الجديدة - مديحه الأعرج

2022/03/12 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 5/3/2022- 11/3/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتتوالى المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة بهدف تهويدها ، حيث صدقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على مخطط بناء 730 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي بيت حنينا على أرض مساحتها 70 دونما موزعة على 14 بناية، تضم كل واحدة منها 12 طابقًا ......





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