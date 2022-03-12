2022/03/12 | 11:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي في كربلاء للإشراف على خطة زيارة النصف من شعبان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/12 | 11:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي في كربلاء للإشراف على خطة زيارة النصف من شعبان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي في كربلاء للإشراف على خطة زيارة النصف من شعبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).