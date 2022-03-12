شرطة النفط: ضبط 7 عجلات مخالفة والقبض على حائزيها

2022/03/12 | 11:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة النفط، اليوم السبت، عن ضبط سبع عجلات مخالفة محملة بمنتوج نفطي والقبض على حائزيها.وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارز مركز شرطة نفط النجف تمكنت من ضبط عجلتين مع إلقاء القبض على متهيمن إثنان محملين بمنتوج نفطي”.وأضافت ان و”مفارز مركز شرطة نفط الديوانية ضبطت عجليتن محملين بمنتوج نفطي مع إلقاء […]

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