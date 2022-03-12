نائبة عن الإطار تتوقع حصول تفاهمات جديدة مع التيار

2022/03/12 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..توقعت النائبة عن الإطار التنسيقي زهرة البجاري ، السبت ، حصول تفاهمات جديدة بين التيار والإطار، مبينة أن تغييرات ستحصل خلال الأيام المقبلة وستصب جميعها في مصلحة البلاد.وقالت البجاري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جميع الأبواب مفتوحة بين الاطار والتيار لإعادة القرار الشيعي”، مشيرة الى ان “اتصال السيد مقتدى الصدر مع رئيس […]

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