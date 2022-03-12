تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب

2022/03/12 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، اليوم السبت، اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته بورصة الكفاح والصيرفات المحلية بعموم محافظات البلاد.وبلغ سعر الشراء 146.900 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر البيع الى 147.300 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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