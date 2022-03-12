التربية تعلن نتائج الامتحانات التمهيدية لجميع المراحل

2022/03/12 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، السبت، نتائج الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ لجميع المراحلللاطلاع على نتائج المتوسط / ذكور اضغط هناللاطلاع على نتائج المتوسط / اناث اضغط هناللاطلاع على نتائج القسم الاحيائي / ذكور واناث اضغط هناللاطلاع على نتائج القسم التطبيقي / ذكور واناث اضغط هناللاطلاع على نتائج القسم الادبي / ذكور واناث اضغط هنا

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