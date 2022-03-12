بالوثيقة.. محافظ المثنى يشكل لجنة لمتابعة طلبات المتظاهرين في قضاء الخضر

2022/03/12 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

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محافظ المثنى يشكل لجنة لمتابعة طلبات المتظاهرين في قضاء الخضر أولاً على ايرث نيوز.

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