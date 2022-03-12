نائب عن بابل يطالب بإقالة المحافظ “فورا” لهذا السبب

2022/03/12 | 12:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب النائب عن محافظة بابل ياسر الحسيني، السبت ، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بإيجاد شخصية بديلة عن للمحافظ الحالي حسن منديل، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات كثيرة حول ضعف اداء المحافظ.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ممثلي المحافظة داخل قبة البرلمان ابلغوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة اقالة محافظ […]

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