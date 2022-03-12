واشنطن بوست: البيت الأبيض يبحث إمكانية إمداد أوكرانيا بمنظومة إس-300

2022/03/12 | 12:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث مع حلفائها الأوروبيين إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى الحكومة الأوكرانية، منها منظومات دفاع جوي حديثة.ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن سلوفاكيا وبولندا ورومانيا في هذه المشاورات أبدت استعدادها لتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف، على […]

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