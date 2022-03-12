إيران تكشف عن سلاح ليزر لحماية المواقع الحساسة

2022/03/12 | 12:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن أحد إنجازاتها المهمة مؤخرا وهي سلاح ليزر “ساتب” هدفه الدفاع عن المواقع الحساسة في البلاد.ومنظومة “SATEB” تعد إنجاز ونتاج صناعات الدفاعية الإيرانية في مجال أسلحة الليزر، وهي اليوم مسؤولة عن حماية وحراسة الأماكن والمواقع الحساسة والحيوية في البلاد.ويوجد في العالم ست دول فقط لديها القدرة على […]

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