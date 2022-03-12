الخارجية الأوكرانية: روسيا قصفت مسجدا داخله 80 مدنيا في ماريوبول

2022/03/12 | 12:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية السبت.

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