سياسي لبناني لـ”المعلومة”: أمريكا تدعم مشروع الإرهاب والتقسيم في العراق وسوريا

2022/03/12 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اتهم الكاتب والسياسي اللبناني المختص في الشؤون الاقليمة هادي قبيسي، السبت ، الولايات المتحدة الأمريكية بدعم مشروع الإرهاب والتقسيم في سوريا والعراق .وقال قبيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوجود العسكري الأمريكي هو تأكيد واضح على استمرار دعم مشروع الإرهاب والتقسيم”.وأضاف أن “أمريكا تعمل على تعزيز الدور الأنفصالي في سوريا والاقتتال الشيعي في […]

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