مؤسسة الشهداء تتفق مع ايران مع تطبيق بنود اتفاقية التعاون 

2022/03/12 | 12:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مؤسسة الشهداء، السبت، عن الاتفاق مع الجانب الإيراني على تشكيل فريق لتطبيق بنود اتفاقية التعاون في المجالات الصحية والعمرانية.وقالَ مدير إعلام المؤسسة مالك السراج في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تشكيل فريق لتطبيق بنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين نهاية شباط الماضي للتعاون في مجالات الصحة والعمران، […]

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