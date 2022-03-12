اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ تحضيراته لتصفيات المونديال

2022/03/12 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يبدأ المنتخب الوطني بكرة القدم، اليوم السبت، تحضيراته لتصفيات كأس العالم.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني غيث مهنا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني بكرة القدم، سيبدأ تحضيراته اليوم لتصفيات كأس العالم في ملعب الشعب الدولي”.وبين أن “التدريبات ستتصاعد يومياً حتى بلوغ يوم مباراة الامارات في الرابع والعشرين من الشهر الحالي […]

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