ابتكار نموذج معدل لمادة البيتولين يكافح السرطان والإيدز

2022/03/12 | 12:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حصل طلاب جامعة بطرسبرغ للتكنولوجيا الصناعية على نموذج معدّل للبيتولين، وهي مادة فعالة في مكافحة السرطان والتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية.وبعد محاولات عديدة لإيجاد طريقة مثالية لإذابة البيتولين، حقق الطلاب تقدما كبيرا وذلك من خلال إدخال تعديلات في مادة البيتولين، بصفتها عنصرا من عناصر لحاء البتولا يتميز بقدرته على توفير […]

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