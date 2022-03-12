حادث مروع وثقته كاميرا مراقبة.. شاهد ما حدث لسيارة تسير في الاتجاه المعاكس

2022/03/12 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مروعة رصدتها كاميرا مراقبة، تحولت مطاردة بين الشرطة وسيارة الى حادثة مأساوية، حيث قتل شخصان كانا بداخل السيارة التي كانت تطاردها الشرطة بعد دخولها المسار المعاكس على الطريق السريع رقم 75 في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث اصطدمت بشاحنة واشتعلت على الفور.ووثقت كاميرا تابعة لوزارة النقل في أوهايو لحظة الكارثة.

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