مؤسسة الشهداء تستقبل طلبات المتقدمين على الحج

2022/03/12 | 12:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانون خصص 10 بالمئة لشهداء النظام البائد و10 بالمئة لضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية وجرحى القوات الأمنية و10 بالمئة لشهداء الحشد الشعبي.

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