2022/03/12 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن التحاق أربعة محترفين بمعسكر المنتخب الوطني في بغداد.وقال اتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "سيلتحقُ أربعة لاعبين محترفين بوفدِ المنتخب الوطني في الخامس عشر من الشهر الحالي للانخراطِ في المعسكر التدريبي الداخلي المُقام في بغداد، وهم كلٌ من محترفي الدوري القطري: أمجد عطوان (الشمال) ، بشار رسن (قطر) ، أيمن حسين (أم صلال)، مصطفى ناظم (النجمة البحريني)".واضاف: "سينضم لاعبو الزوراء في السادس عشر من هذا الشهر مع وفدِ المنتخبِ الوطني، وذلك بعد نهايةِ ارتباطهم مع ناديهم الذي تنتظره مباراةٌ أمام فريقِ الشارقة في الخامس عشر من الشهر الحالي في دوري أبطال آسيا.أما بقيةُ اللاعبين المحترفين فسيكون التحاقهم يومي 21 و 22 من الشهر الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحاق أربعة محترفين بمعسكر المنتخب الوطني في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحاق أربعة محترفين بمعسكر المنتخب الوطني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).