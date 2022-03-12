انفجار عبوة ناسفة على منزل مواطن في منطقة دور المحاربين بالبصرة

2022/03/12 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة على منزل مواطن في منطقة دور المحاربين بالبصرة.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "عبوةً ناسفة وضعها مجهولون انفجرت قرب دار أحد المواطنين بمنطقة دور المحاربين في البصرة".

وأضاف أن "الانفجار أدى إلى اضرار مادية فقط، فيما تجري القوات الامينة تحقيق في الحادث لكشف هوية المجهولين وكذلك معرفة أسباب ودوافع اقدامهم على هذا العمل".

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