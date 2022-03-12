البارتي: سندعم أي مرشح لرئاسة الوزراء يتفق عليه الاطار والتيار دون تردد 

2022/03/12 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني , السبت , ان كتلته النيابية ستصوت على أي مرشح يتفق عليه الاطار التنسيقي والتيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء دون أي تردد , مطالبا قيادات الاطار والتيار بالإسراع في انهاء حالة الانسداد السياسي .وقال النائب عن الحزب محما خليل في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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