تدهور المفاوضات بين ليفربول وصلاح.. تعرف على سبب “رفض الريدز”

2022/03/12 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بوادر أزمة يشهدها نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن نجمه المصري محمد صلاح، وهو ما كشف عنه خبير الانتقالات الأول فابريتسيو رومانو.وأكد رومانو، أحد أكبر الصحفيين في مجال الانتقالات في العالم، أن صلاح ووكيل أعماله، لم يوافقوا على عرض ليفربول الأخير لتجديد العقد، وليس لديهم نية بالموافقة.يذكر أن صلاح ومدير أعماله الكولومبي رامي […]

ظهرت المقالة تدهور المفاوضات بين ليفربول وصلاح..



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