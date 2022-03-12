النجف .. مسلحون يعتدون على موظفٍ أثناء إزالته التجاوزات

2022/03/12 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم متجاوزون على الأملاك العامة، السبت، على الاعتداء على أحد كوادر بلدية محافظة النجف، باستخدام السلاح، وذلك أثناء قيامه بواجبه المتمثل بإزالة تجاوزات، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى .

وأفاد مصدر أمني: أن “أحد موظفي بلدية محافظة النجف، تعرض إلى إطلاق نار من قبل متجاوزين على أملاك الدولة، هاجموا الموظف أثناء قيامه بواجبه المتمثل بإزالة تجاوز في منطقة الحرفيين في المحافظة”.

من جانبه بين مصدر طبي، أن “الموظف وصل إلى المستشفى وهو في حالة خطرة، أدت إلى إدخاله إلى صالة العمليات مباشرة، لإجراء عملية كبرى”.

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