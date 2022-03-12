ماكرون يحذر من اضطراب كبير على الصعيد الغذائي

2022/03/12 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم السبت، من حدوث اضطراب كبير على الصعيد الغذائي في أوروبا وأفريقيا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.

وأشار ماكرون على هامش قمة أوروبية في فرساي الى ضرورة اعادة تقييم الدول الاوروبية استراتيجياتها الإنتاجية للدفاع عن سيادتها الغذائية اضافة الى إعادة تقييم الاستراتيجية حيال أفريقيا وإلا فإن دولاعدة في أفريقيا ستتضرر في الأشهر الاثني عشر أو الثماني عشر المقبلة مضيفا ان الحرب ستؤثر على إنتاج أوكرانيا التي تعد دولة كبيرة منتجة للقمح.

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