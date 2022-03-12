الحلقة الثالثة: ملاحظات مندوب الى المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي - ماجد فيادي

2022/03/12 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_فيادي النظام الداخلي بين الحاجة وحجم التغيير الحاصلفي المؤتمر الوطني الخامس للحزب عام 1993 طرح النظام الداخلي للنقاش الحزبي وأجريت عليه بعض التعديلات الضرورية شملت الغاء استرشاد الحزب باللينينية وإلغاء المركزية الديمقراطية التي افرغت الديمقراطية من محتواها الحقيقي.



جاء عقد المؤتمر بعد فترة طويلة من انقلاب حزب البعث على الجبهة الوطنية التي عقدها مع الحزب، ولجوء النظام الدكتاتوري الى القمع السياسي ......





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