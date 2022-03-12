كيف تربح الثورة الانتخابات - محمد علي مقلد

2022/03/12 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية ستواجه قوى السلطة في الانتخابات النيابية، إن حصلت، معارضة من طراز جديد.



لأول مرة تهتز أركان المنظومة، استقال نواب من المجلس النيابي.



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اعترف وليد جنبلاط بقدرة قوى التغييرعلى المنافسة.



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مؤيدو التيار الوطني الحر في ضمور والقوى الطائفية الأخرى مأزومة.



وحده الثنائي الشيعي ي ......





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