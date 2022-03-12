شاهد بالفيديو.. -الأزمة الأوكرانية إحدى مسسبات ارتفاع أسعار السلع الغذائية.. والأحزاب العراقية تعيق عمل المعامل !-



شاهد بالفيديو.. -الأزمة الأوكرانية إحدى مسسبات ارتفاع أسعار السلع الغذائية.. والأحزاب العراقية تعيق عمل المعامل !-
2022/03/12 | 13:15 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: JdfkmCp1Ev8

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