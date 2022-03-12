القبض على ثلاثة متهمين بالتزوير والسرقة في بغداد

2022/03/12 | 13:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بالتزوير والسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارزها في مكتب مكافحة اجرام التاجي تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير هوية احوال مدنية”، مبينة انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا وتوقيفه وفق أحكام المادة […]

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