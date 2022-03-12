خوشناو: الاتحاد حلقة أساسية من مفاوضات تشكيل الحكومة

2022/03/12 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، السبت، أن الاتحاد الوطني مايزال يشكل حلقة أساسية في مفاوضات تشكيل الحكومة.وقال خوشناو في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الاتحاد الوطني كان منذ البداية مع تشكيل حكومة توافق وطني، لأنها هي الأساس لخروج البلد من حالة الإنسداد التي جرت بعد الانتخابات”.وأضاف أن “رئاسة الجمهورية هي استحقاق […]

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