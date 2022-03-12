محطة الفضاء الدولية لن تبدو كقذيفة مدفع بل شظايا عند وصولها

2022/03/12 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يتم إيقاف تشغيل شيء كبير مثل محطة الفضاء الدولية، لا يتم دفعه بعيدًا في الفضاء.بدلاً من ذلك، يتم إرساله مرة أخرى إلى أحد أكثر المواقع النائية على وجه الأرض "نقطة نيمو"

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