كربلاء.. الغانمي يعقد اجتماعاً خاصاً بخطة زيارة النصف من شعبان

2022/03/12 | 13:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فور وصوله عقد اجتماعاً موسعاً في قيادة عمليات كربلاء.

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