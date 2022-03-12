2022/03/12 | 13:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، السبت، عن قرار عاجل بتوسيع الاحزمة الامنية في الوادي الاخضر شمال شرق بعقوبة.وقال مدير ناحية العبارة(19كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عملية بساتين العبارة الامنية انتهت بعد مرور 3 ايام على انطلاقها في تعقب خلايا داعش من 3 محاور رئيسية”.واضاف التميمي،انه” […]

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