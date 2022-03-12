جمعية الصداقة الإيطالية العربية تكرم سفيرة العراق في حفل وداعي

2022/03/12 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أقامت جمعية الصداقة الإيطالية العربية في مقر الصحافة الأجنبية، اليوم السبت، حفل وداع تكريما لسفيرة العراق في ايطاليا صفية طالب السهيل بحضور عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير عمان أحمد بن سالم باعمر، رئيسة البعثة الديبلوماسية لجامعة الدول العربية في روما ايناس مكاوي وسفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر.



كما حضر الاحتفال مندوب الوكالة والوطنية للاعلام طلال خريس.

وحضر من الجانب الإيطالي رئيس جمعية الصداقة الإيطالية العربية في روما ماسيمو مارتسيالي ومسؤولة الثقافة والتعاون الدولي في جمعية الصداقة الإيطالية في البندقية سناء شامي .



كما حضر لقاء التكريم عدد من الزملاء في الصحافة الإيطالية و الأجنبية.

ومنح رئيس الجمعية الإيطالية العربية مارتسيالي في روما في اختتام الحفل السفيرة السهيل درع تكريم تقديرًا لدورها وجهودها طيلة فترة توليها مهامها في إطار التعاون الإيطالي العراقي، وتكريما لدورها كرئيسة مجموعة الشرق الأدنى الإقليمية لدى منظمة الأغذية والزراعة (FAO).

السفيرة العراقية كما وصفتها القيادية في جميعة الصداقة الإيطالية العربي سناء الشامي سفيرة كل العرب، هي السفيرة التي تخطت حدود الوطن لتحتل موقع مرموق لتحرك كرئيسة مجموعة الشرق الأدنى الإقليمية لدى منظمة الأغذية والزراعة (FAO) واضافت شامي :" أجمل أن يكون التكريم في مقر الصحافة الأجنبية التي تمثل 370 مراسل من 54 دولة ."

وشكر مندوب الوكالة الوطنية طلال خريس الجمعية الإيطالية العربية على المبادرة برعاية عميد السلك الديبلوماسي العربية أحمد بن سالم باعمر ورئيسة البعثة الديبلوماسية لجامعة الدول العربية ايناس مكاوي في قائلا :" استطاعت سفيرة العراق أن تعكس الصورة الحقيقية لعراق الحضارة والشعبٍ الطيّب، وكانت خلال هذه الفترة بوصلة لنا كعرب وحققت علاقات وطيدة وروابط متينة، وفتحت جميع الأبواب مع البلد الصديق ايطاليا .



لا يمكنني أن اقول وداعا بل سنلتقي في مناسبات جديدة ".

وتحدثت السفيرة العراقية عن مختلف المراحل التي مر بها العراق بعد سقوط نظام صدام حسين وبعد الانتصار على الإرهاب كما تحدثت عن الخطوات التي تحققت في طريق التعافي واعتبرت أن العلاقة مع ايطاليا ممتازة جدا واكدت على الموقف العراقي الحريص على وحدة الدول العربية.

ورحب رئيس جمعية الصحافة الأجنبية مارتين فان دارين بالحضور العربي في مقر الصحافة الأجنبية وأكد أن الجمعية ستستمر بالحفاظ على العلاقة مع البعثات الدبلوماسية العربية و الجاليات العربية .



سفيرة الجامعة العربية و عميد السلك الديبلوماسي العربي وسفيرة لبنان شكروا جمعية الصحافة الأجنبية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية للمبادرة التي قاموا بها لحفل توديع السفيرة العراقية.

وقد حظيت السياسية العراقية بتكريم عدد من الموسسات الدولية والوطنية وقلدت جائزة منيرفا الايطالية (Minerva Award) لعام 2011 برعاية رئيس الجمهورية الايطالية، لتميزها ونشاطها في دعم المشاركة السياسية للمرأة ولاهتماماتها الانسانية الحقوقية والثقافية.



أنا بلدنا ايطاليا يعتز بسفراء مثلها".

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