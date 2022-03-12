القبض على متهمين اثنين بالتزوير وآخر بسرقة مبلغ مالي في بغداد

2022/03/12 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بالتزوير وآخر بسرقة مبلغ مالي في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام التاجي، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير هوية احوال مدنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا وتوقيفه وفق أحكام المادة 289/298 من قانون العقوبات".واضافت انه "من جانب آخر تمكنت قوة اخرى من نفس المكتب من القبض على متهم آخر لقيامه بتزوير وصل مروري وكذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة 298/292 من قانون العقوبات".

وتابعت: "الى ذلك قامت قوة من مكتب مكافحة اجرام الحبيبية بالقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة سرقة مبلغ (3800 دولار امريكي) من احد المواطنين"، لافتة الى انه "تم تدوين اقواله وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات وتم توقيفه اصوليا لينال جزاءه العادل".

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