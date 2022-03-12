روسيا: مقترحاتنا لواشنطن والناتو بشأن الضمانات الأمنية لم تعد قائمة

2022/03/12 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت الخارجية الروسية أن المقترحات التي تقدمت بها موسكو إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو بهدف وضع نظام ضمانات أمنية متبادلة للحفاظ على الأمن في القارة الأوروبية لم تعد قائمة.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حوار مع القناة الأولى الروسية اليوم السبت: “لا أستطيع القول إن المقترحات التي تحدثتم عنها لا تزال […]

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