المنتخب الوطني يخوض وحدة تدريبية صباحية

2022/03/12 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… خاض المنتخب الوطني بكرة القدم، وحدة تدريبية صباحية في صالة الألعاب الرياضية بمقر إقامته في بغداد.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المنتخب الوطني لكرةِ القدم، خاض اليوم وحدةً تدريبيّةً صباحية، تضمنت تمارينَ القوة المميزة بالسرعة في صالةِ الجيم في مقر إقامته”.وبين ان “التدريبات اجريت بإشرافٍ مباشر من قبل […]

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