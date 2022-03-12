طلب غريب من الرئيس الأوكراني إلى

2022/03/12 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير

زيلينسكي، اليوم السبت، أمهات الجنود

الروس إلى منع إرسال أبنائهن إلى الحرب

في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر تلغرام:

"أريد أن أقول هذا مرة جديدة للأمهات

الروسيات،

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