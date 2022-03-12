واشنطن تصادر حمولة ناقلتي نفط ايرانية

2022/03/12 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الولايات المتحدة عن مصادرة

حمولة ناقلتي نفط بدعوى أنهما كانتا

تنقلان أكثر من 700 ألف برميل من النفط

الإيراني في انتهاك للحظر الأمريكي.

وصادرت السلطات الأمريكية منذ بضعة

أسابيع هذا النفط مشيرة إ

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