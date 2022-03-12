الحشد الشعبي يعمم” الاستنفار” في 13 قاطع بديالى

2022/03/12 | 13:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تعميم الاستنفار الامني في 13 قاطع ضمن حدود محافظة ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” هبوب العواصف الترابية منذ ساعات الفجر الاولى وانعدام الرؤية في مناطق واسعة من ديالى دفعنا الى اعلان حالة الاستنفار القصوى في 13 قاطع لمنع داعش الارهابي من […]

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