2022/03/12 | 13:56 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت
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موريسون، بأن بلاده تقترب من التعايش مع
فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19،
وكأنه أنفلونزا.
ونقلت رويترز عن موريسون قوله: إن
الزعماء السياسيين في البلاد يريدون
الانتقال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا: سنتعايش مع فيروس كورونا كأنه أنفلونزا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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