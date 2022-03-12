أستراليا: سنتعايش مع فيروس كورونا كأنه أنفلونزا

2022/03/12 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت

موريسون، بأن بلاده تقترب من التعايش مع

فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19،

وكأنه أنفلونزا.

ونقلت رويترز عن موريسون قوله: إن

الزعماء السياسيين في البلاد يريدون

الانتقال

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