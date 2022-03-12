مصرف حكومي يطلق حزمة من القروض الجديدة

2022/03/12 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت،

إطلاق حزمة من القروض الجديدة، فيما

أشار إلى أن الهدف من إطلاق تلك القروض،

توفير البيئة المساهمة في التنوع

الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان،

أنه "انطلاقا

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