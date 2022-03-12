قيادات عسكرية رفيعة المستوى تصل كربلاء وتعقد أجتماعا أمنيا

2022/03/12 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قيادات عسكرية رفيعة المستوى،

اليوم السبت، إلى محافظة كربلاء.

وقال مصدر مطلع، إن "رئيس اركان الجيش

العراقي الفريق أول ركن عبد الامير

يارالله ووزير الداخلية عثمان الغانمي

ونائب قائد العمليات المشت

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