البيئة تصدر تقريراً مقلقاً عن الاحزمة الخضراء وارتباطها بـ

2022/03/12 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت دائرة البيئة في محافظة ديالى، اليوم السبت، تقريراً موسعاً عن الاحزمة الخضراء وارتباطها بالعواصف الترابية.

وقال مدير بيئة ديالى عبد الله الشمري في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "ديالى فقدت من 30-40 % من الاحزمة الخضراء حول المدن الرئيسية بشكل عام بعد 2003 لكن بعقوبة فقدت أكثر من 50% اي انها الاكثر تضررا على مستوى المحافظة".

واضاف ان" الاحزمة الخضراء تأثيره مهم جدا في ملف البيئة وخاصة انها تتحول الى مصدات للعواصف الترابية وتقلل من تأثيرها السلبي بالإضافة الى انها تمنع كثافة الغبار الذي يؤدي الى حالات اختناق حادة للغاية لمئات المرضى في الاجهزة التنفسية".

وأكد الشمري أن "البلاد تعاني من تصاعد وتيرة العواصف الترابية لأسباب تتعلق بالمتغيرات البيئية بالإضافة الى انها جرس انذار مبكر بسبب تأثير الجفاف وقلة الامطار وانحسار الاحزمة الخضراء في العراق والمنطقة بشكل عام"، مشيراً الى ان" العواصف ستكون اكثر ضراوة في السنوات القادمة اذا لم يجري الانتباه لخطورة فقدان المدن والارياف من البساتين والغابات بسبب التجريف الذي سيؤدي الى عواقب بيئية خطيرة جدا".

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