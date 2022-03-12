2022/03/12 | 14:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة … أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة على منزل مواطن في منطقة دور المحاربين وسط محافظة البصرة.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “عبوةً ناسفة وضعها مجهولون انفجرت قرب دار أحد المواطنين بمنطقة دور المحاربين في البصرة”.وأضاف أن “الانفجار أدى إلى اضرار مادية فقط، فيما تجري القوات الامينة تحقيق في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف دار مواطن بعبوة ناسفة وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف دار مواطن بعبوة ناسفة وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).