اقتصادي : اجندات خارجية تقف وراء إحالة عقود لشركات كردية في الوسط والجنوب

2022/03/12 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن, السبت , ان عقود الشركات الكردية العاملة في قطاع الكهرباء والنفط والنقل في الوسط والجنوب تم احالتها بفرض سياسي موجه من اجندات خارجية, مبينا ان تلك الشركات تابعة لاحزاب كردية توفر لها الحماية من المسائلة بتلكؤ اعمالها.وقال محسن في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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