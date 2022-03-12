الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مطار في أوكرانيا بعملية إنزال

2022/03/12 | 14:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحكمت سيطرتها على أحد المطارات في أوكرانيا خلال عملية إنزال جوي ناجحة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت، اليوم السبت، أن قواتها قامت بتعطيل 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان له إن "القوات الروسية استهدفت صباح اليوم السبت بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة عددا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف والمركز الرئيسي للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفوري بشرق العاصمة".

المصدر: روسيا اليوم

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