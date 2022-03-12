العودة المحزنة للقفص الزجاجي - سعود سالم

2022/03/12 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٢-;-٨-;- - البداية السعيدةجان- كلود رومان Jean-Claude Romand، رجل في منتصف حياته، ٤-;-٥-;- سنة، في منتهى السعادة حسب المقاييس الإقتصادية والصحية والثقافية والإجتماعية المعترف بها في أوروبا وفي العالم أجمع.



يعيش في فيللا واسعة في مدينة صغيرة تسمى Prévessin على الحدود السويسرية الفرنسية، وهي منطقة، تشبه الجنة الأرضية، الخضرة والماء والأزهار والهدوء والث ......





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