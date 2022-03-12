درجال يدعو مشجعي الأندية إلى التكاتف لإنجاح مباراة العراق والإمارات

2022/03/12 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، مشجعي الأندية إلى التكاتف لإنجاح مباراة العراق والإمارات في تصفيات المونديال.وقال درجال خلال اجتماعه برؤساءِ روابط الأندية بحسب بيان للاتحاد تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الجميع مطالب بالتكاتف والعملِ بروحِ الفريق الواحد لإنجاح المبارياتِ التي ستقامُ في المرحلةِ المُقبلة في العراق، خصوصاً […]

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