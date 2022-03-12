الشيخ وصفي العاصي يترفع عن الخلافات ويرد على مخالفيه

2022/03/12 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طوى الشيخ وصفي العاصي ،اليوم السبت، صفحة الماضي داعياً أهالي الحويجة بدء صفحة جديدة أثناء تجمع له بمناسبة فوزه بعضوية مجلس النواب.

وأكد الشيخ انه سيمد يده لمن خالفوه بحملته الانتخابية مترفعاً عن الخلافات في سبيل تغليب المصلحة الوطنية ، متعهداً أهالي الحويجة بتلبية مطالبهم والدفاع عن مظلوميتهم

كما عول على الوعي الذي أظهره الشعب العراقي خلال الانتخابات الأخيرة.

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